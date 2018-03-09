За добу лінію розмежування в зоні АТО перетнули близько 17 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнули 16,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 16,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів, а саме: „Майорське“ — 3985 осіб та 640 транспортних засобів; „Мар’їнка“ — 4745 осіб та 1030 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ — 3136 осіб та 755 транспортних засобів; „Гнутове“ — 1525 осіб та 466 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 3335 осіб”, — сказано у повідомленні.
У КПВВ на лінії розмежування сьогодні вранці на в’їзд та виїзд перебувала така кількість авто: “Майорське” — 10/10; “Мар’їнка” — 30/40; “Новотроїцьке” — 40/30; “Гнутове” — 30/40.
Як повідомляв УНН, у КПВВ на Донбасі затримали двох людей з документами "ДНР".