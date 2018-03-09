За сутки линию разграничения в зоне АТО пересекли около 17 тыс. человек

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 16,7 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств, а именно:" Майорское "- 3985 человек и 640 транспортных средств; "Марьинка" - 4745 человек и 1030 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3136 человек и 755 транспортных средств; "Гнутово" - 1525 человек и 466 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3335 человек", - говорится в сообщении.

В КПВВ на линии разграничения сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество авто: "Майорское" - 10/10; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 30/40.

Как сообщал УНН, в КПВВ на Донбассе задержали двух человек с документами "ДНР".