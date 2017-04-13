За добу лінію розмежування перетнули понад 35 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Загалом лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення АТО перетнули 35,4 тис. осіб та 5,2 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"За минулу добу (12 квітня - ред.) пасажиро-транспортний потік відмічався на рівні попередньої доби. Загалом лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 35,4 тис. осіб та 5,2 тис. транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Через КПВВ "Майорське" прослідували 8435 осіб та 1140 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8290 осіб та 1440 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 7115 осіб та 1600 транспортних засобів; "Гнутове" – 4235 осіб та 1000 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 7275 осіб.
Сьогодні, 13 квітня, вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 70/120; "Мар’їнка" – 200/120; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 70/30.
Один автомобіль, який перевозив товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ "Новотроїцьке" незаконно перевезти біологічно активні добавки та будівельні матеріали на загальну суму 41 тис. гривень. Водія разом з автівкою та вантажем передано в Державну фіскальну службу для прийняття правового рішення.
Минулої доби в КПВВ "Мар’їнка" прикордонники Краматорського загону двічі виявляли наркотичні речовини. Наркотики громадяни ховали в кишені верхнього одягу та шкарпетці. Порушників та виявлені речовини передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
Крім того, в цьому ж КПВВ співробітники Держприкордонслужби зафіксували випадок, коли наш співвітчизник намагався "вирішити питання" про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду. На свою пропозицію українець отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого правопорушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.
Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 13 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори, а також будівельні матеріали загальною вагою майже 230 тонн.
Як повідомляв УНН 12 квітня, лінію розмежування в районі АТО за добу перетнули 35 тис. осіб.