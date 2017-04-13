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За сутки линию разграничения пересекли более 35 тыс. чел.

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения АТО пересекли 35,4 тыс. чел. и 5,2 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки (12 апреля - ред.) пассажиро-транспортный поток отмечался на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 35,4 тыс. чел. и 5,2 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" последовали 8435 чел. и 1140 транспортных средств; "Марьинка" - 8290 челю и 1440 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7115 чел. и 1600 транспортных средств; "Гнутово" - 4235 чел. и 1000 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7275 человек.

Сегодня, 13 апреля, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 70/30.

Один автомобиль, перевозивший товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Новотроицкое" незаконно перевезти биологически активные добавки и строительные материалы на общую сумму 41 тыс. грн. Водитель вместе с автомобилем и грузом передан в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.

За прошедшие сутки на КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда дважды обнаруживали наркотические вещества. Наркотики граждане прятали в карманах верхней одежды и носке. Нарушитель и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Кроме того, на этом же КПВВ сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда наш соотечественник пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение украинец получил от пограничников категорический отказ, после чего правонарушитель был передан представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы, а также строительные материалы общим весом почти 230 тонн.

Как сообщал УНН 12 апреля, линию разграничения в районе АТО в сутки пересекли 35 тыс. чел.

Украинские Национальные Новости

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