За добу лінію розмежування перетнули 37,7 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування загалом перетнули 37,7 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 37,7 тис. осіб та 4,1 тис. транспортних засобів. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Через КПВВ “Майорське” прослідували 8035 осіб та 765 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9370 осіб та 845 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7940 осіб та 1555 транспортних засобів; “Гнутове” — 4580 осіб та 970 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 7720 осіб.
В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 250/100; “Новотроїцьке” — 70/50; “Гнутове” — 40/30.
Минулої доби у КПВВ “Новотроїцьке” прикордонним нарядом Донецького загону виявлено ознаки часткової підробки паспортного документу у громадянки України, яка прямувала до непідконтрольної території. Громадянку передано співробітникам поліції.
Один автомобіль, який перевозив товари через лінію розмежування з порушеннями, виявили учора прикордонники цього ж загону. Транспортним засобом намагалися через КПВВ “Гнутове” незаконно перевезти металобрухт загальною вагою 145 кг на суму 15,5 тис. грн. Водія разом з автівкою та вантажем передано співробітникам Державної фіскальної служби для прийняття правового рішення.
Також учора в КПВВ “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону спільно з представниками СБУ затримали чоловіка, який, можливо, причетний до діяльності незаконних збройних формувань на сході України.
Крім того, на контрольному посту “Мар’їнка” співробітники Краматорського загону зафіксували випадок, коли громадянин України намагався “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду. На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого порушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.
Як повідомляв УНН 25 квітня, лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули 31,5 тис. осіб.
Також учасника незаконного збройного формування "КГБ ЛНР" засудили на Луганщині.