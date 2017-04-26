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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39091 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101972 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116162 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116305 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112438 просмотра

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За сутки линию разграничения пересекли 37,7 тыс. чел.

За сутки линию разграничения пересекли 37,7 тыс. чел.

Киев  •  УНН

 • 7311 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли 37,7 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения целом пересекли 37,7 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 8035 человек и 765 транспортных средств; "Марьинка" - 9370 человек и 845 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7940 человек и 1555 транспортных средств; "Гнутово" - 4580 человек и 970 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7720 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 250/100; "Новотроицкое" - 70/50; "Гнутово" - 40/30.

За прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась на неподконтрольную территорию. Гражданка передана сотрудникам полиции.

Один автомобиль, перевозивший товары через линию разграничения с нарушениями, обнаружили вчера пограничники этого же отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Гнутово" незаконно перевезти металлолом общим весом 145 кг на сумму 15,5 тыс. грн. Водитель вместе с автомобилем и грузом передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

Также вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда совместно с представителями СБУ задержали мужчину, который, возможно, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Краматорского отряда зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передано представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщал УНН 25 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.

Также участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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