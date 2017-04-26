За сутки линию разграничения пересекли 37,7 тыс. чел.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения целом пересекли 37,7 тыс. чел. и 4,1 тыс. транспортных средств. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 8035 человек и 765 транспортных средств; "Марьинка" - 9370 человек и 845 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7940 человек и 1555 транспортных средств; "Гнутово" - 4580 человек и 970 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7720 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 250/100; "Новотроицкое" - 70/50; "Гнутово" - 40/30.

За прошедшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданки Украины, которая направлялась на неподконтрольную территорию. Гражданка передана сотрудникам полиции.

Один автомобиль, перевозивший товары через линию разграничения с нарушениями, обнаружили вчера пограничники этого же отряда. Транспортным средством пытались через КПВВ "Гнутово" незаконно перевезти металлолом общим весом 145 кг на сумму 15,5 тыс. грн. Водитель вместе с автомобилем и грузом передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

Также вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда совместно с представителями СБУ задержали мужчину, который, возможно, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Краматорского отряда зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передано представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщал УНН 25 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.

Также участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области.