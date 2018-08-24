За добу лінію розмежування на Донбасі перетнуло більше 49 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 49,5 тисяч осіб та 6,5 тис. автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 49,5 тисячі осіб та 6,5 тисячі транспортних засобів: „Майорське“ — 10 576 осіб та 1286 транспортних засобів; „Мар’їнка“ — 11 716 осіб та 2113 транспортних засобів; „Новотроїцьке“ — 10 357 осіб та 2108 транспортних засобів; „Гнутове“ — 4755 осіб та 1058 транспортних засобів; „Станиця Луганська“ — 12 187 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Мар’їнка” — 0/50; “Новотроїцьке” — 40/20; “Гнутове” — 15/25.
Нагадаємо, учора через обстріли припинено функціонування КПВВ “Майорське”. Наразі людей і автомобілі через КПВВ не пропускають.