За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 49 тыс. человек

"За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 49,5 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10 576 человек и 1286 транспортных средств; "Марьинка" - 11 716 человек и 2113 транспортных средств; "Новотроицкое" - 10 357 человек и 2108 транспортных средств; "Гнутово" - 4755 человек и 1058 транспортных средств; "Станица Луганская" - 12 187 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 15/25.

Напомним, вчера из-за обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское". Сейчас людей и автомобили через КПВВ не пропускают.