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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 49 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8516 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 49,5 тыс. человек и 6,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 49 тыс. человек

"За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 49,5 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10 576 человек и 1286 транспортных средств; "Марьинка" - 11 716 человек и 2113 транспортных средств; "Новотроицкое" - 10 357 человек и 2108 транспортных средств; "Гнутово" - 4755 человек и 1058 транспортных средств; "Станица Луганская" - 12 187 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 15/25.

Напомним, вчера из-за обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское". Сейчас людей и автомобили через КПВВ не пропускают.

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