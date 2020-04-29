За добу бригади "швидкої" госпіталізували 32 киян з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За добу, що минула, "швидкою" у Києві було госпіталізовано 32 людини з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього до "швидкої" надійшло 37 викликів через підозру на COVID-19.
Загалом бригади швидкої допомоги здійснили 1000 виїздів на екстрені виклики, з яких 12 на ДТП (11 осіб було госпіталізовано), два – на падіння з висоти.
Також медики надали допомогу 102 дорослим та 14 дітям, що травмувалися.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.