За сутки бригады "скорой" госпитализировали 32 киевлян с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По прошедшие сутки "скорой" в Киеве были госпитализированы 32 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в "скорую" поступило 37 вызовов из-за подозрения на COVID-19.
В общем бригады скорой помощи осуществили 1000 выездов на экстренные вызовы, из которых 12 на ДТП (11 человек были госпитализированы), два - на падение с высоты.
Также медики оказали помощь 102 взрослым и 14 детям, которые были травмированы.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее.