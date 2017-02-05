За добу бойовики понад 50 разів порушили режим тиші - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Бойовики протягом доби 51 раз порушили режим тиші. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
На луганському напрямку, за його словами, майже всі ворожі обстріли припали на Попаснянський район.
“Противник п'ять разів застосовував міномети і один раз використав СРЗВ „Град“. Важке озброєння використовувалось окупантами лише в темну пору доби. Також був 15-хвилинний обстріл з боку російських окупаційних військ у Жовтому. Всього ж за добу на луганському напрямку зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші з боку противника, половина з яких — з використанням важкоі зброі”, — повідомив він.
На донецькому напрямку, за словами речника, вчора вперше за тиждень бойові діі в Авдіівці вийшли з цілодобового режиму.
“З перервами противник вів вогонь близько 11 годин, решту дня там було відносно спокійно. Під час кожного обстрілу окупанти застосовували важку зброю. Обстановка дещо загострилась після 16 години. Тоді противник двома групами атакували наши позиціі зі східного та південно-східного напрямків. Бій тривав кілька годин і для ЗСУ він завершився вдало. Наші військові отримали опорний пункт і не зазнали втрат. Атака противника супроводжувалась масовим ворожим обстрілом. Вогонь вівся з боку Ясинуватої. При цьому противник застосовував усе наявне важке озброєння, окрім РСЗВ „Град“. За добу на донецькому напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, 9 з них — з важкої зброї”, — розповів О.Мотузяник.
Він також повідомив, що на маріупольському напрямку районами основних бойових дій є Мар’їнський район, Новотроїцький, ділянка фронту Чармалик.
“Проте загальна активність ворога там також дещо знизилась. Противник кілька разів застосовував міномети, танк та снайперський вогонь. Найбільша кількість обстрілів вчора припала на ділянку Павлопіль-Широкино. Вчора на цьому напрямку противник порушив режим тиші 25 разів, у 4 з яких застосовував важке озброєння”, — розповів він.