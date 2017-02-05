За сутки боевики более 50 раз нарушили режим тишины - Минобороны

На луганском направлении, по его словам, почти все вражеские обстрелы пришлись на Попаснянский район.

"Противник пять раз применял минометы и один раз использовал СРЗО "Град". Тяжелое вооружение использовалось оккупантами только в темное время суток. Также был 15-минутный обстрел со стороны российских оккупационных войск в Желтом. Всего же за сутки на луганском направлении зафиксировано 12 случаев нарушения режима тишины со стороны противника, половина из которых - с использованием тяжелого оружия", - сообщил он.

На донецком направлении, по словам спикера, вчера впервые за неделю военные действия в Авдеевке вышли из круглосуточного режима.

"С перерывами противник вел огонь около 11:00, остаток дня там было относительно спокойно. Во время каждого обстрела оккупанты применяли тяжелое оружие. Обстановка несколько обострилась после 16 часов. Тогда противник двумя группами атаковали наши позиции с восточного и юго-восточного направлений. Бой длился несколько часов и для ВСУ он завершился удачно. Наши военные получили опорный пункт и не понесли потерь. Атака противника сопровождалась массовым вражеским обстрелом. Огонь велся со стороны Ясиноватой. При этом противник применял все имеющееся тяжелое вооружение, кроме РСЗО "Град". За сутки на донецком направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов, 9 из них - из тяжелого оружия", - рассказал А.Мотузяник.

Он также сообщил, что на мариупольском направлении районами основных боевых действий является Марьинский район, Новотроицкий, участок фронта Чармалик.

"Однако общая активность врага там также несколько снизилась. Противник несколько раз применял минометы, танк и снайперский огонь. Наибольшее количество обстрелов вчера пришлось на участок Павлополь-Широкино. Вчера на этом направлении противник нарушил режим тишины 25 раз, в 4 из которых применял тяжелое вооружение", - рассказал он.