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За десять місяців минулого року 250 тисяч столичних домогосподарств отримали субсидії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. З січня по жовтень 2019 року у Києві призначили субсидії 254 тисячам домогосподарств. Такі дані надає Головне управління статистики у місті Києві, передає УНН.

Відповідно до даних Київстату, у січні-листопаді 2019 року було призначено субсидії 254,7 тис. домогосподарствам, враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 року, але призначено їм було тільки у 2019 році, та тих, яким продовжено надання субсидії.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-листопаді 2019 року становила 123 млн. грн. У листопаді 2019 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 105,8 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2019 року становив 556,7 грн (у жовтні 2019 року – 671,6 грн).

Разом з тим, у листопаді 2019 року населенням міста було сплачено за житлово-комунальні послуги 1039 млн. грн, що становило 52,5% нарахованих за цей період сум. На кінець листопада 2019 року заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 4612,0 млн. грн.

Нагадаємо, у вересні повідомлялось, що кількість одержувачів субсидій у Києві скоротилась на 15%.

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