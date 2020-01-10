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За десять месяцев прошлого года 250 тысяч столичных домохозяйств получили субсидии

За десять месяцев прошлого года 250 тысяч столичных домохозяйств получили субсидии

Киев  •  УНН

 • 19897 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. С января по октябрь 2019 года в Киеве назначили субсидии 254 тысячам домохозяйств. Такие данные предоставляет Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.

Согласно данным Киевстата, в январе-ноябре 2019 года были назначены субсидии 254,7 тыс. домохозяйствам, учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но суждено им было только в 2019 году, и тех, которым были продлены субсидии.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-ноябре 2019 года составляла 123 млн. грн. В ноябре 2019 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 105,8 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2019 года составил 556,7 грн (в октябре 2019 года - 671,6 грн).

Вместе с тем, в ноябре 2019 года населением города было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 1039 млн. грн, что составило 52,5% начисленных за этот период сумм. На конец ноября 2019 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляли 4612,0 млн. грн.

Напомним, в сентябре сообщалось, что количество получателей субсидий в Киеве сократилось на 15%.

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