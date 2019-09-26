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Кількість одержувачів субсидій у Києві скоротилася на 15% – Київстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кількість киян, яким призначено субсидію протягом січня-серпня поточного року, скоротилась майже на 15%. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.

Кількість одержувачів субсидій у Києві скоротилася на 15% – Київстат

Відповідно до даних Київстату, у січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 159,7 тис. домогосподарств, що у 1,6 раза менше, ніж у січні-серпні 2018 року.

У січні-серпні 2019 року призначено субсидії 139,7 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 році, але призначено їм було тільки у 2019 році, та тих, яким продовжено надання субсидії). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств зменшилася на 24,4 тис., або на 14,9%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-серпні 2019 року становила 49,7 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 51,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2019 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2018 року у 1,7 раза та становив 309,8 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався у Подільському районі (453,5 грн).

У серпні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 97,0 тис. домогосподарств, або 8,7% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, у Святошинському районі (16,9%), а найменше – у Печерському районі (4,6%).

Нагадаємо, в Україні на 7% побільшало отримувачів субсидій

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