Кількість одержувачів субсидій у Києві скоротилася на 15% – Київстат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кількість киян, яким призначено субсидію протягом січня-серпня поточного року, скоротилась майже на 15%. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.
Відповідно до даних Київстату, у січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 159,7 тис. домогосподарств, що у 1,6 раза менше, ніж у січні-серпні 2018 року.
У січні-серпні 2019 року призначено субсидії 139,7 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 році, але призначено їм було тільки у 2019 році, та тих, яким продовжено надання субсидії). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість таких домогосподарств зменшилася на 24,4 тис., або на 14,9%.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-серпні 2019 року становила 49,7 млн грн, у відповідному періоді 2018 року – 51,8 млн грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2019 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2018 року у 1,7 раза та становив 309,8 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався у Подільському районі (453,5 грн).
У серпні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 97,0 тис. домогосподарств, або 8,7% від загальної кількості домогосподарств міста Києва. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, у Святошинському районі (16,9%), а найменше – у Печерському районі (4,6%).
Нагадаємо, в Україні на 7% побільшало отримувачів субсидій.