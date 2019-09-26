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Количество получателей субсидий в Киеве сократилась на 15% – Киевстат

Киев • УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Количество киевлян, которым назначена субсидия в январе-августе текущего года, сократилась почти на 15%. Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Количество получателей субсидий в Киеве сократилась на 15% – Киевстат

Согласно данным Киевстата, в январе-августе 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 159,7 тыс. домохозяйств, в 1,6 раза меньше, чем в январе-августе 2018 года.

В январе-августе 2019 года назначено субсидии 139,7 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначено им было только в 2019 году, и тех, которым продлены субсидии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилась на 24,4 тыс., или на 14,9%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 года составила 49,7 млн грн, за соответствующий период 2018 года - 51,8 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в 1,7 раза и составил 309,8 грн. Наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Подольском районе (453,5 грн).

В августе 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 97,0 тыс. домохозяйств, или 8,7% от общего количества домохозяйств города Киева. Среди районов города больше всего домохозяйств, получающих субсидии, в Святошинском районе (16,9%), а меньше всего - в Печерском районе (4,6%).

Напомним, в Украине на 7% стало больше получателей субсидий.

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