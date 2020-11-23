За десять місяців банки-банкрути отримали понад 4 млрд грн

"Загалом протягом січня-жовтня 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 4 209,91 млн грн. Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 3 932,53 млн грн. Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у цей період отримали 258,03 млн грн, оренди майна – 19,35 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Від погашення цінних паперів у січні-жовтні 2020 року, як зазначається, кошти не надходили.

При цьому у жовтні 2020 року на рахунки банків, що ліквідуються Фондом, надійшло 261,39 млн грн. Зокрема, від реалізації активів цих банків надходження коштів склали 250,46 млн грн, погашення кредитів – 9,96 млн грн, оренди майна – 0,97 млн грн.

Нагадаємо, прибутковість банків за десять місяців впала на 23,4%.