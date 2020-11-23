Чистий прибуток банків скоротився майже на чверть

Так, за 10 місяців 2020 року чистий прибуток банків, як вказано у даних НБУ, становив 39 млрд 828 млн грн, тоді як за такий же період торік - 51 млрд 992 млн грн.

При цьому доходи за цей період 2020 року становили 209 млрд 251 млн грн, витрати - 169 млрд 423 млн грн.

Додамо, як вказували раніше у Нацбанку, прибутковість банків у 2020 році залишається нижчою, ніж 2019 року, за результатами 9 місяців банки отримали на 22% менше чистого прибутку, ніж за цей же період торік - загалом 37,6 млрд грн.

Основною причиною більш низького фінансового результату банків в цьому році у НБУ називали формування резервів під очікувані збитки.