Чистая прибыль банков сократилась почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Чистая прибыль банков в Украине в январе-октябре этого года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4% - до 39,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.
Так, за 10 месяцев 2020 года чистая прибыль банков, как указано в данных НБУ, составила 39 млрд 828 млн грн, тогда как за такой же период прошлого года - 51 млрд 992 млн грн.
При этом доходы за этот период 2020 года составляли 209 млрд 251 млн грн, расходы - 169 млрд 423 млн грн.
Добавим, как указывали ранее в Нацбанке, доходность банков в 2020 году остается ниже, чем в 2019 году, по результатам 9 месяцев банки получили на 22% меньше чистой прибыли, чем за этот же период в прошлом году - всего 37,6 млрд грн.
Основной причиной более низкого финансового результата банков в этом году в НБУ называли формирование резервов под ожидаемые убытки.