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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22347 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81013 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101360 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117477 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152304 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 200051 просмотра

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Чистая прибыль банков сократилась почти на четверть

Чистая прибыль банков сократилась почти на четверть

Киев  •  УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Чистая прибыль банков в Украине в январе-октябре этого года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4% - до 39,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.

Так, за 10 месяцев 2020 года чистая прибыль банков, как указано в данных НБУ, составила 39 млрд 828 млн грн, тогда как за такой же период прошлого года - 51 млрд 992 млн грн.

При этом доходы за этот период 2020 года составляли 209 млрд 251 млн грн, расходы - 169 млрд 423 млн грн.

Добавим, как указывали ранее в Нацбанке, доходность банков в 2020 году остается ниже, чем в 2019 году, по результатам 9 месяцев банки получили на 22% меньше чистой прибыли, чем за этот же период в прошлом году - всего 37,6 млрд грн.

Основной причиной более низкого финансового результата банков в этом году в НБУ называли формирование резервов под ожидаемые убытки.

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