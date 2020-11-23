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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 37040 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 57187 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70146 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111392 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113551 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125781 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Актуальное
За десять месяцев банки-банкроты получили более 4 млрд грн

За десять месяцев банки-банкроты получили более 4 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8069 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За 10 месяцев текущего года на счета ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц банков поступило 4,2 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

"В целом в январе-октябре 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4 209,91 млн грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3 932,53 млн грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в этот период получили 258,03 млн грн, аренды имущества - 19,35 млн грн", - говорится в сообщении.

От погашения ценных бумаг в январе-октябре 2020 года, как отмечается, средства не поступали.

При этом в октябре 2020 года на счета ликвидируемых банков Фондом, поступило 261,39 млнгрн. В частности, от реализации активов этих банков поступления средств составили 250,46 млн грн, погашение кредитов - 9,96 млн грн, аренды имущества - 0,97 млн грн.

Напомним, прибыльность банков за десять месяцев упала на 23,4%.

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