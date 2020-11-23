За десять месяцев банки-банкроты получили более 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За 10 месяцев текущего года на счета ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц банков поступило 4,2 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
"В целом в январе-октябре 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4 209,91 млн грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3 932,53 млн грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в этот период получили 258,03 млн грн, аренды имущества - 19,35 млн грн", - говорится в сообщении.
От погашения ценных бумаг в январе-октябре 2020 года, как отмечается, средства не поступали.
При этом в октябре 2020 года на счета ликвидируемых банков Фондом, поступило 261,39 млнгрн. В частности, от реализации активов этих банков поступления средств составили 250,46 млн грн, погашение кредитов - 9,96 млн грн, аренды имущества - 0,97 млн грн.
Напомним, прибыльность банков за десять месяцев упала на 23,4%.