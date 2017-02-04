За день у зоні АТО зафіксовано 35 обстрілів, одного бійця поранено - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом дня до 18:00 в зоні АТО зафіксовано 35 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
"Загалом зафіксовано 35 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом російсько-окупаційні війська дещо зменшили обстріли українських позицій.
"На донецькому напрямку вони з танків та БМП неодноразово обстрілювали Кам’янку та Авдіївку. З артилерії калібру 152 міліметри – Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з стрілецької зброї – Зайцеве", - додали у штабі.
Вказано, що на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів ворог обстріляв Чермалик, Широкине, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Талаківку. По Чермалику вогонь вів танк.
"На луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град - по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики ввечері розпочали штурм промзони Авдіївки.