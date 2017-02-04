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За день в зоне АТО зафиксировано 35 обстрелов, один боец ранен - штаб

Киев • УНН

 • 7059 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В течение дня до 18:00 в зоне АТО зафиксировано 35 вражеских обстрелов, одного украинского военного ранили. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

За день в зоне АТО зафиксировано 35 обстрелов, один боец ранен - штаб

"В целом зафиксировано 35 обстрелов. Одного нашего военного ранили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем российско-оккупационные войска несколько уменьшили обстрелы украинских позиций.

"На донецком направлении они из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 миллиметра - Новолуганское. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, а из стрелкового оружия - Зайцево", - добавили в штабе.

Указано, что на мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов враг обстрелял Чермалик, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалык огонь вел танк.

"На луганском направлении с РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславской, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

 

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