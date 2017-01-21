За день бойовики 21 раз відкрили вогонь по українських позиціях на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За день до 18:00 бойовики 21 раз відкрили вогонь по українських позиціях на Донбасі. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО, передає УНН.
"Більшість обстрілів бойовики сьогодні зосередили на маріупольському напрямку. Використовуючи міномети, вони обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське.
Також вказано, що на луганському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.
"Загалом відбувся 21 обстріл", - йдеться у повідомленні.