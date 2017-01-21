За день боевики 21 раз открыли огонь по украинским позициям на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За день до 18:00 боевики 21 раз открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Большинство обстрелов боевики сегодня сосредоточили на мариупольском направлении. Используя минометы, они обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Зайцево и Новгородское.
Также указано, что на луганском направлении боевики обстреливали из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.
"В целом произошел 21 обстрел", - говорится в сообщении.