За даними ЗМІ новий уряд Фінляндії залишить за країною можливість вступити в НАТО

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Київ • УНН

 • 7803 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Фінляндія буде зберігати можливість подати заявку на вступ до НАТО при новому уряді. Про це повідомила газета Iltalehti з посиланням на текст програми роботи нового кабміну, підготовлений п’ятьма партіями, які будуть формувати уряд, передає УНН.

“До основ політики безпеки і оборони Фінляндії відносяться підтримка національної свободи дій і можливості вибору. Це зберігає можливість подачі заявки на вступ до НАТО”, — зазначено в документі, текст якого опублікувала газета.

В цілому нове формулювання не змінює прийнятої чотири роки тому політичної лінії щодо НАТО, проте, на думку видання, вона все ж є більш м’якою, ніж та, яка використовувалася урядом під керівництвом прем’єр-міністра Юхі Сіпіля. У кабінету Сіпіля це формулювання лунало так: “Фінляндія є країною, що не входить у військові блоки, яка здійснює практичне партнерство з НАТО і підтримує можливість подати заявку на вступ до НАТО”.

Крім того, в програмі міститься також новий пункт, згідно з яким “Фінляндія не дозволить використовувати свою територію у ворожих цілях проти інших держав”, “метою її зовнішньої політики і політики безпеки є запобігання потрапляння в військовий конфлікт”, вона буде проводити “активну політику стабільності для запобігання військовим загрозам і зниження напруженості ”.

Як повідомив лідер партії-переможниці на квітневих виборах до парламенту країни опозиційної Соціал-демократичної партії Антті Рінне, підготовка програми роботи майбутнього уряду Фінляндії була завершена в п’ятницю, розподіл міністерських постів буде обговорюватися в неділю.

У переговорах з вироблення порядку денного нового уряду на додаток до соціал-демократам брали участь партія нинішнього прем’єр-міністра Юхи Сіпіля “Фінляндський центр”, “Союз “зелених”, “Лівий союз” і Шведська народна партія.

Нагадуємо, на виборах в Європарламент в Фінляндії перемогли консерватори.

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