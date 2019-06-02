За даними ЗМІ новий уряд Фінляндії залишить за країною можливість вступити в НАТО

КИЇВ. 2 червня. УНН. Фінляндія буде зберігати можливість подати заявку на вступ до НАТО при новому уряді. Про це повідомила газета Iltalehti з посиланням на текст програми роботи нового кабміну, підготовлений п’ятьма партіями, які будуть формувати уряд, передає УНН.