За чотири роки на Донбасі загинули 27 співробітників СБУ

“Російська агресія проти України перетворила схід нашої країни на плацдарм бойових дій, а український Крим — на тимчасово окуповану територію. Але проти загарбницьких дій агресора постала потужна, незламна сила українських воїнів — захисників рідної землі. В авангарді цієї боротьби співробітники СБУ, ризикуючи собою, ефективно протидіють диверсійно-підривній діяльності ворога та нищать плани російських спецслужб на всій території нашої країни. Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу. Сто двадцять вісім наших колег отримали поранення різного ступеня важкості. За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами”, — повідомив В. Грицак.

Нагадаємо, у СБУ назвали інструменти, які Кремль використовуватиме для впливу на вибори в Україні.