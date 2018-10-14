За четыре года на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117146 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125131 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151880 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140039 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130254 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178292 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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За четыре года на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

За четыре года на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

Киев  •  УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Во время российской агрессии на территории Донбасса погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

"Российская агрессия против Украины превратила восток нашей страны в плацдарм боевых действий, а украинский Крым - на временно оккупированную территорию. Но против захватнических действий агрессора появилась мощная, несокрушимая сила украинских воинов - защитников родной земли. В авангарде этой борьбы сотрудники СБУ, рискуя собой, эффективно противодействуют диверсионно-подрывной деятельности противника и уничтожают планы российских спецслужб на всей территории нашей страны. Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, отдавшим свою жизнь за государственность и свободу украинского народа. Сто двадцать восемь наших коллег получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами", - сообщил Грицак.

Напомним, в СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине.

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