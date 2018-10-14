За четыре года на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

"Российская агрессия против Украины превратила восток нашей страны в плацдарм боевых действий, а украинский Крым - на временно оккупированную территорию. Но против захватнических действий агрессора появилась мощная, несокрушимая сила украинских воинов - защитников родной земли. В авангарде этой борьбы сотрудники СБУ, рискуя собой, эффективно противодействуют диверсионно-подрывной деятельности противника и уничтожают планы российских спецслужб на всей территории нашей страны. Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, отдавшим свою жизнь за государственность и свободу украинского народа. Сто двадцать восемь наших коллег получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами", - сообщил Грицак.

Напомним, в СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине.