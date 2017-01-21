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За часів Д.Трампа вакуум сили США в Європі можуть заповнити сусіди України - експерт

Київ • УНН

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На думку експерта, світ буде радикально мінятися за часів президента США Дональда Трампа

КИЇВ. 21 січня. УНН. Якщо за часів президентства Дональда Трампа США не виконуватимуть функції "глобального поліцейського" та лідера вільного світу, це, ймовірно, спричинить вакуум сили в Європі, претенденти на заповнення якої розташовані поряд з Україною. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповів політичний експерт Вадим Карасьов.

"Трамп взагалі в своїх виступах, як в інавгураційній промові, так у виступах кандидата, не говорив про те, що Америка має продовжувати бути лідером вільного світу, яка несе свободу, демократію, права людини", - зазначив В.Карасьов.

Він наголосив, що Д.Трамп про це не казав, однак на цих цінностях будувалась реальна політика України протягом 25 років.

"Але це, якраз, ті ключові речі, які були в підвалині економічних і демократичних трансформацій в східній і центральній Європі після розпаду Радянського Союзу. Це цінності, на яких будувалась реальна політика України протягом 25 років, і, особливо після Майдану, після того, як демократичний і європейський транзит вступили в рішучу фазу в Україні. Так що з цієї точки зору, ми не отримали якісь ключові, ясні, важливі і принципові меседжи", - додав експерт.

"І це говорить про те, що світ буде радикально мінятися за часів Трампа, буде радикально мінятися політика США, яка буде концентруватися на внутрішній політиці, а, відповідно, менше буде займатися глобальними справами, в тому числі і виконувати функцію "глобального поліцейського", а це означає, що або після того, як Америка буде повертатися до себе, або буде більше в світі безладу, порушення прав людей і міжнародного права, або цей вакуум сили буде заповнений кимось іншим. А враховуючи те, що всі важливі претенденти заповнення вакууму безпеки, функції "глобального поліцейського", які виконували США, ці претенденти знаходяться поряд з нами, то тут висновки теж можна робити не дуже втішні. Чим менше Америки буде в Європі, в Східній Європі, тим, можливо, більше буде тих, хто готовий заповнити цей вакуум сили на європейському континенті. І претенденти на це заповнення межують з нами впродовж 4 тисяч кілометрів сухопутного кордону”, - пояснив експерт.

В.Карасьов зазначив, що у своїй інавгураційні промові президент США проігнорував низку речей, які висловлювали президенти США впродовж останніх 30-ти років, при цьому зауваживши, що Америка не нав’язуватиме іншим країнам свій спосіб життя, свої цінності, які дуже сильно впливали на політику України протягом років її незалежності, і, особливо після Революції Гідності.

Напередодні Д.Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Зустріч П.Порошенка з Д.Трампом ймовірна наприкінці лютого у США.

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