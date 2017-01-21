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Во времена Д.Трампа вакуум силы США в Европе могут заполнить соседи Украины - эксперт

Во времена Д.Трампа вакуум силы США в Европе могут заполнить соседи Украины - эксперт

Киев • УНН

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По мнению эксперта, мир будет радикально меняться во времена президента США Дональда Трампа

КИЕВ. 21 января. УНН. Если во времена президентства Дональда Трампа США не будут выполнять функции "глобального полицейского" и лидера свободного мира, это, вероятно, приведет к вакууму силы в Европе, претенденты на заполнение которого расположены рядом с Украиной. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал политический эксперт Вадим Карасев.

"Трамп вообще в своих выступлениях, как в инаугурационной рече, так в выступлениях кандидата, не говорил о том, что Америка должна продолжать быть лидером свободного мира, которая несет свободу, демократию, права человека", - отметил В.Карасев.

Он отметил, что Д.Трамп об этом не говорил, но на этих ценностях строилась реальная политика Украины в течение 25 лет.

"Но это, как раз, те ключевые вещи, которые были в фундаменте экономических и демократических преобразований в восточной и центральной Европе после распада Советского Союза. Это ценности, на которых строилась реальная политика Украины в течение 25 лет, и, особенно после Майдана, после того, как демократический и европейский транзит вступили в решительную фазу в Украине. Так что с этой точки зрения, мы не получили какие-то ключевые, ясные, важные и принципиальные месседжи", - добавил эксперт.

"И это говорит о том, что мир будет радикально меняться во времена Трампа, будет радикально меняться политика США, которая будет концентрироваться на внутренней политике, а, соответственно, меньше будет заниматься глобальными делами, в том числе и выполнять функцию "глобального полицейского", а это означает, что либо после того, как Америка будет возвращаться к себе, или будет больше в мире беспорядка, нарушения прав людей и международного права, или этот вакуум силы будет заполнен кем-то другим. А учитывая то, что все важные претенденты заполнения вакуума безопасности, функции "глобального полицейского", которые выполняли США, эти претенденты находятся рядом с нами, то выводы тоже можно делать не очень хорошие. Чем меньше Америки будет в Европе, в Восточной Европе, тем, возможно, больше будет тех, кто готов заполнить этот вакуум силы на европейском континенте. И претенденты на это заполнение граничат с нами на протяжении 4 тысяч километров сухопутной границы", - пояснил эксперт.

В.Карасев отметил, что в своей инаугурационной речи президент США проигнорировал ряд вещей, которые высказывали президенты США в течение последних 30-ти лет, при этом отметив, что Америка не будет навязывать другим странам свой образ жизни, свои ценности, которые очень сильно влияли на политику Украины в течение лет ее независимости, и, особенно после революции Достоинства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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