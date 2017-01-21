Во времена Д.Трампа вакуум силы США в Европе могут заполнить соседи Украины - эксперт
Киев • УНН
По мнению эксперта, мир будет радикально меняться во времена президента США Дональда Трампа
КИЕВ. 21 января. УНН. Если во времена президентства Дональда Трампа США не будут выполнять функции "глобального полицейского" и лидера свободного мира, это, вероятно, приведет к вакууму силы в Европе, претенденты на заполнение которого расположены рядом с Украиной. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал политический эксперт Вадим Карасев.
"Трамп вообще в своих выступлениях, как в инаугурационной рече, так в выступлениях кандидата, не говорил о том, что Америка должна продолжать быть лидером свободного мира, которая несет свободу, демократию, права человека", - отметил В.Карасев.
Он отметил, что Д.Трамп об этом не говорил, но на этих ценностях строилась реальная политика Украины в течение 25 лет.
"Но это, как раз, те ключевые вещи, которые были в фундаменте экономических и демократических преобразований в восточной и центральной Европе после распада Советского Союза. Это ценности, на которых строилась реальная политика Украины в течение 25 лет, и, особенно после Майдана, после того, как демократический и европейский транзит вступили в решительную фазу в Украине. Так что с этой точки зрения, мы не получили какие-то ключевые, ясные, важные и принципиальные месседжи", - добавил эксперт.
"И это говорит о том, что мир будет радикально меняться во времена Трампа, будет радикально меняться политика США, которая будет концентрироваться на внутренней политике, а, соответственно, меньше будет заниматься глобальными делами, в том числе и выполнять функцию "глобального полицейского", а это означает, что либо после того, как Америка будет возвращаться к себе, или будет больше в мире беспорядка, нарушения прав людей и международного права, или этот вакуум силы будет заполнен кем-то другим. А учитывая то, что все важные претенденты заполнения вакуума безопасности, функции "глобального полицейского", которые выполняли США, эти претенденты находятся рядом с нами, то выводы тоже можно делать не очень хорошие. Чем меньше Америки будет в Европе, в Восточной Европе, тем, возможно, больше будет тех, кто готов заполнить этот вакуум силы на европейском континенте. И претенденты на это заполнение граничат с нами на протяжении 4 тысяч километров сухопутной границы", - пояснил эксперт.
В.Карасев отметил, что в своей инаугурационной речи президент США проигнорировал ряд вещей, которые высказывали президенты США в течение последних 30-ти лет, при этом отметив, что Америка не будет навязывать другим странам свой образ жизни, свои ценности, которые очень сильно влияли на политику Украины в течение лет ее независимости, и, особенно после революции Достоинства.