За час війни Україна отримала фінансову підтримку на понад 30 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна вже отримала фінансову бюджетну підтримку на понад 30 млрд доларів. Третина — кошти США і ще третина — кошти країн ЄС. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. Загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 млрд доларів. Це допомагає», - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною.
«Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій», - розповів Шмигаль.
Він наголосив, що тероризм не можна залишати безкарним.
«За час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 млрд доларів. Ідеться саме про пряму бюджетну підтримку. Третина — кошти США і ще третина — кошти країн ЄС. Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо разом, аби продовжити її наступного року», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Україна отримала грант у 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку.