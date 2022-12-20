Україна отримала ще 2 млрд дол. гранту від США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна отримала грант у 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
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«До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США з Цільового фонду Світового банку. Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні, вказали у Мінфіні.
Повідомляється, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
У Міністерстві фінансів зазначили, що загалом, після початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від США вже 12 млрд дол. США у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.
Доповнення
2 грудня повідомлялося, що Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки з Цільового фонду Світового банку. До Державного бюджету надійшла частина гранту у розмірі 1,5 млрд доларів.