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Украина получила еще 2 млрд долл. гранта от США

Украина получила еще 2 млрд долл. гранта от США

Киев • УНН

 • 395250 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина получила грант в 2 млрд долл. от Соединенных Штатов Америки из целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Цитата

«В Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долл. США из целевого фонда Всемирного банка. Это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долл. США», – говорится в сообщении.

Детали

Средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, указали в Минфине.

Сообщается, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

В Министерстве финансов отметили, что всего после начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от США уже 12 млрд долл. США в форме грантов. Таким образом, Соединенные Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Дополнение

2 декабря сообщалось, что Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки из Целевого фонда Всемирного банка. В Государственный бюджет поступила часть гранта в размере 1,5 млрд долларов.

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