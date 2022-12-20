Украина получила еще 2 млрд долл. гранта от США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина получила грант в 2 млрд долл. от Соединенных Штатов Америки из целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.
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«В Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долл. США из целевого фонда Всемирного банка. Это уже второй транш по гранту общим размером 4,5 млрд долл. США», – говорится в сообщении.
Детали
Средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, указали в Минфине.
Сообщается, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
В Министерстве финансов отметили, что всего после начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от США уже 12 млрд долл. США в форме грантов. Таким образом, Соединенные Штаты являются самым большим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.
Дополнение
2 декабря сообщалось, что Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки из Целевого фонда Всемирного банка. В Государственный бюджет поступила часть гранта в размере 1,5 млрд долларов.