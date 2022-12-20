За время войны Украина получила финансовую поддержку более чем на 30 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина уже получила финансовую бюджетную поддержку более чем на 30 млрд долларов. Треть — средства США и треть — средства стран ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«Каждый день в Украину приезжает дополнительное оборудование для ремонтов. Вдобавок к переданному оборудованию партнеры объявляют о готовности помочь деньгами. В общей сложности партнерами заявлено пособия для энергосектора в разных форматах более чем на 1,4 млрд долларов. Это помогает», – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что это только борьба с последствиями, а не с первопричиной.
«Мы требуем от мира, чтобы после каждой террористической атаки против нашей энергосистемы была надлежащая реакция. Каждая ракета, которая оставляет без света и тепла тысячи украинцев, должна стать поводом для новых санкций, - рассказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что терроризм нельзя оставлять безнаказанным.
«За время полномасштабной войны Украина уже получила финансовую поддержку более чем на 30 млрд долларов. Речь идет именно о прямой бюджетной поддержке. Треть — средства США и треть — средства стран ЕС. Мы очень ценим эту помощь и работаем вместе, чтобы продлить ее в следующем году, - сказал Шмыгаль.
Дополнение
Украина получила грант в 2 млрд дол. от Соединенных Штатов Америки из целевого фонда Всемирного банка.