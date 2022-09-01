За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 113 спортивних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Завдані збитки спортивній інфраструктурі вже перевищують 160 млн доларів. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"За останні два роки стільки спортивних об’єктів було збудовано та реконструйовано, скільки Україна не бачила за всі роки незалежності. Нам не вистачає цієї інфраструктури зараз. 19 об’єктів вщент зруйновано. Ми робимо все, щоб після перемоги все відбудувати", — зазначив міністр.
Деталі
В рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського UNITED24 Мінмолодьспорту відкрито спеціальний рахунок в НБУ. На нього залучають міжнародну фінансову допомогу для повоєнної відбудови спортивної та молодіжної інфраструктури.
Міжнародний олімпійський комітет оголосив про намір провести донорську конференцію, під час якої також збиратимуть кошти для України.
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"Більше 40 країн світу нас підтримали, створили усі умови для безкоштовного перебування наших спортсменів, щоби вони продовжували тренування. Дуже приємно, що в такий складний час є міжнародна підтримка, наші тренери і спортсмени продовжують працювати і перемагати", — сказав Гутцайт.
Також він закликав українців вірити в Збройні Сили України та підтримувати наших захисників, адже тільки завдяки їм український спорт міцнішає, а спортсмени мають змогу тренуватися та здобувати медалі.
Доповнення
За час повномасштабного вторгнення Мінмолодьспорту спільно з міжнародною спортивною спільнотою зекономило державному бюджету понад 500 млн грн. Саме стільки держава мала б витратити на забезпечення спортсменів і тренерів, які через війну вимушені жити і тренуватися за кордоном. Ці видатки взяли на себе національні федерації країн, міжнародні федерації з видів спорту, Олімпійські комітети та Фонд солідарності олімпійської спільноти та українського спорту.
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