За время полномасштабного вторжения оккупанты разрушили 113 спортивных объектов

Цитата

"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушено. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить", — отметил министр.

Детали

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского UNITED24 Минмолодежьспорта открыт специальный счет в НБУ. На него привлекается международная финансовая помощь для послевоенного восстановления спортивной и молодежной инфраструктуры.

Международный олимпийский комитет объявил о намерении провести донорскую конференцию, в ходе которой будут также собирать средства для Украины.

Цитата

"Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренировку. Очень приятно, что в такое сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", — сказал Гутцайт.

Также он призвал украинцев верить в Вооруженные Силы Украины и поддерживать наших защитников, ведь только благодаря им украинский спорт крепнет, а спортсмены могут тренироваться и получать медали.

Дополнение

За время полномасштабного вторжения Минмолодежьспорта совместно с международным спортивным сообществом сэкономило государственному бюджету более 500 млн грн. Именно столько государство должно потратить на обеспечение спортсменов и тренеров, которые из-за войны вынуждены жить и тренироваться за рубежом. Эти расходы приняли на себя национальные федерации стран, международные федерации по видам спорта, Олимпийские комитеты и Фонд солидарности олимпийского сообщества и украинского спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За полгода армия рф разрушила в Украине 205 религиозных сооружений