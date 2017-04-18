За будівництво незаконної газової заправки фірму оштрафовано на понад 3,2 млн грн - ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Державна архітектурно-будівельна інспекція України застосувала штрафні санкції по відношенню до замовника будівництва незаконної АГЗП - ТОВ "БІЗНЕС.V", а також щодо проектувальника об'єкта і підрядника. Про це УНН повідомили в прес-службі ДАБІ.
Йдеться про будівництво газової заправки (АГЗП) по вул. Гагаріна, 1 в с. Бзів Баришівського району Київської області.
У Держархбудінспекції повідомили, що будівництво АГЗП здійснювалося без дозволу на виконання робіт, без оформлення виконавчої документації, журналів робіт, виконавчих схем, без розробки проектної документації та здійснення авторського і технічного нагляду. До того ж, експлуатація об'єкта відбувалася без належних документів.
"За результатами проведеної позапланової перевірки замовника будівництва, проектувальника і підрядчика оштрафували на загальну суму 3 254 400 грн", - додали в ДАБІ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за два тижні в Києві демонтували 236 незаконних АГЗП.
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