За строительство незаконной газовой заправки фирму оштрафовали на 3,2 млн грн - ГАСИ

Речь идет о строительстве газовой заправки (АГЗП) по ул. Гагарина, 1 в с. Бзов Барышевского района Киевской области.

В Госархстройинспекции сообщили, что строительство АГЗП осуществлялось без разрешения на выполнение работ без оформления исполнительной документации, журналов работ, исполнительных схем, без разработки проектной документации и осуществления авторского и технического надзора. К тому же, эксплуатация объекта происходила без надлежащих документов.

"По результатам проведенной внеплановой проверки заказчика строительства, проектировщика и подрядчика оштрафовали на общую сумму 3 254 400 грн", - добавили в ГАСИ.

Напомним, как сообщал УНН, за две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП.

Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.

При этом в Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением.