За строительство незаконной газовой заправки фирму оштрафовали на 3,2 млн грн - ГАСИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины применила штрафные санкции по отношению к заказчику строительства незаконной АГЗП - ООО "БИЗНЕС.V", а также по проектировщика объекта и подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе Даби.
Речь идет о строительстве газовой заправки (АГЗП) по ул. Гагарина, 1 в с. Бзов Барышевского района Киевской области.
В Госархстройинспекции сообщили, что строительство АГЗП осуществлялось без разрешения на выполнение работ без оформления исполнительной документации, журналов работ, исполнительных схем, без разработки проектной документации и осуществления авторского и технического надзора. К тому же, эксплуатация объекта происходила без надлежащих документов.
"По результатам проведенной внеплановой проверки заказчика строительства, проектировщика и подрядчика оштрафовали на общую сумму 3 254 400 грн", - добавили в ГАСИ.
Напомним, как сообщал УНН, за две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП.
Киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.
При этом в Киевсовете заявили, что демонтаж незаконных газовых модулей в столице - это показуха перед Евровидением.