За будівлю Українського культурного центру в Москві планують виручити 70 млн долларів - ЗМІ

Як розповіли “Известиям” кілька співрозмовників з БПП на умовах анонімності, Україна хоче заробити на продажу будівлі свого центру на Арбаті, виручивши не менше 70 млн доларів. І фінансовий аргумент може стати ключовим, враховуючи складний економічний стан в країні.

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Також зазначається, що у разі прийнятття законопроекту доведеться закрити і Російський центр науки і культури, що знаходиться на одній з найстаріших вулиць Києва недалеко від Дніпра.

На думку директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребинського, розвиток ситуації буде залежати від позиції президента України Петра Порошенка.

“Якщо він дасть команду своїм людям голосувати, то, найімовірніше, центри закриють”, — сказав український експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді ще ведеться робота для знаходження достатньої кількості голосів за законопроект щодо реінтеграції Донбасу у другому читанні і в цілому.