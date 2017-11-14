За здание Украинского культурного центра в Москве планируют выручить 70 млн долларов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа депутатов Верховной Рады настаивает на закрытии Украинского культурного центра в Москве и продаже здания. Соответствующий законопроект зарегистрирован и обсуждается в профильных комитетах. Причина закрытия центра - сворачивание сотрудничества с "государством-агрессором". Однако в вопросе есть и выгодна материальная сторона, об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на собеседников из "Блока Петра Порошенко" (БПП), передает УНН.
Как рассказали "Известиям" несколько собеседников из БПП на условиях анонимности, Украина хочет заработать на продаже здания своего центра на Арбате, выручив не менее 70 млн долларов. И финансовый аргумент может стать ключевым, учитывая сложное экономическое положение в стране.
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Также отмечается, что в случае принятия законопроекта придется закрыть и Российский центр науки и культуры, который находится на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.
По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, развитие ситуации будет зависеть от позиции президента Украины Петра Порошенко.
"Если он даст команду своим людям голосовать, то, скорее всего, центры закроют", - сказал украинский эксперт.
Напомним, в Верховной Раде еще ведется работа для нахождения достаточного количества голосов за законопроект по реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.