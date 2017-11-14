За здание Украинского культурного центра в Москве планируют выручить 70 млн долларов - СМИ

Как рассказали "Известиям" несколько собеседников из БПП на условиях анонимности, Украина хочет заработать на продаже здания своего центра на Арбате, выручив не менее 70 млн долларов. И финансовый аргумент может стать ключевым, учитывая сложное экономическое положение в стране.

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Также отмечается, что в случае принятия законопроекта придется закрыть и Российский центр науки и культуры, который находится на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, развитие ситуации будет зависеть от позиции президента Украины Петра Порошенко.

"Если он даст команду своим людям голосовать, то, скорее всего, центры закроют", - сказал украинский эксперт.

Напомним, в Верховной Раде еще ведется работа для нахождения достаточного количества голосов за законопроект по реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.