За березень Росія поставила на Донбас 12 "Градів" - В.Гройсман

“Лише в березні 2017 року з території РФ надійшло 12 РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки, 96 цистерн з паливом. І за цей період залізницею поставлено більше 20 платформ з різноманітної військовою технікою”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман наголосив на необхідності жорсткої реакції світу щодо постачання Росією зброї на Донбас.