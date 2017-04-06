За березень Росія поставила на Донбас 12 "Градів" - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лише за березень Росія поставила на Донбас 12 реактивних систем залпового вогню, 94 одиниці автомобільної техніки, 96 цистерн з паливом та озброєння. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає УНН.
“Лише в березні 2017 року з території РФ надійшло 12 РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки, 96 цистерн з паливом. І за цей період залізницею поставлено більше 20 платформ з різноманітної військовою технікою”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман наголосив на необхідності жорсткої реакції світу щодо постачання Росією зброї на Донбас.