За март Россия поставила на Донбасс 12 "Градов" - В.Гройсман

“Только в марте 2017 года с территории РФ поступило 12 РСЗО, 94 единицы автомобильной технике, 96 цистерн с топливом. И за этот период по железной дороге поставлено более 20 платформ с различной военной техникой ”, - сказал он.

Как сообщал УНН, В.Гройсман анкцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс.