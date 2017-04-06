За март Россия поставила на Донбасс 12 "Градов" - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Только за март Россия поставила на Донбасс 12 реактивных систем залпового огня, 94 единицы автомобильной техники, 96 цистерн с топливом и вооружения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает УНН.
“Только в марте 2017 года с территории РФ поступило 12 РСЗО, 94 единицы автомобильной технике, 96 цистерн с топливом. И за этот период по железной дороге поставлено более 20 платформ с различной военной техникой ”, - сказал он.
Как сообщал УНН, В.Гройсман анкцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс.