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За 9 місяців в Україні прийнято в експлуатацію майже 7 млн квадратних метрів житла

За 9 місяців в Україні прийнято в експлуатацію майже 7 млн квадратних метрів житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У січні-вересні 2017 року в Україні прийнято в експлуатацію 6889,3 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це на 21,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає УНН.

“У січні-вересні цього року вже прийнято в експлуатацію майже 7 млн кв. метрів житла. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Маю надію, що за підсумками цього року як мінімум падіння у порівнянні з минулим не буде”, — сказав він.

Так, 58,6% від загальної площі прийнятого в експлуатацію житла було введено у багатоквартирних будинках, 40,9% — у приватних будинках і 0,5% — у гуртожитках.

Нагадаємо, на думку експертів на ринку первинної нерухомості зараз досить сувора конкуренція, що пов’язано зі значною кількістю пропозицій. Однак, експерти з нерухомості радять ретельно підходити до підбору забудовника, у якого інвестор планує купувати житло. В першу чергу слід звернути увагу на репутацію забудовника — чи були у нього вже успішно реалізовані проекти. Також експерти не радять ризикувати і купувати житло за ціною квадратного метра істотно нижче середньої ринкової вартості.

Як пояснив голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, 60% ціни квадратного метра становить вартість будматеріалів.

“60% ціни квадратного метра — це вартість будматеріалів. З огляду на те, що вони закуповуються за долари, подальше ціноутворення буде залежати саме від поведінки курсу, а також інфляції. „Київміськбуд“ зацікавлений у тому, щоб якомога більша кількість людей могла придбати власне житло. Тому зараз ми впроваджуємо усілякі програми співпраці з банками, розстрочки”, — розповів І.Кушнір.

За його словами, вже працює іпотечне кредитування під 5% річних від Крісталбанку, і аналогічна програма з Украгазбанком під 7%.

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