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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 92934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100323 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100453 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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За 9 месяцев в Украине принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​квадратных метров жилья

За 9 месяцев в Украине принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​квадратных метров жилья

Киев  •  УНН

 • 15314 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В январе-сентябре 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 6889,3 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"В январе-сентябре этого года уже принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​кв.метров жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Надеюсь, что по итогам этого года как минимум падения по сравнению с прошлым не будет", - сказал он.

Так, 58,6% от общей площади принятого в эксплуатацию жилья было введено в многоквартирных домах, 40,9% - в частных домах и 0,5% - в общежитиях.

Напомним, по мнению экспертов на рынке первичной недвижимости сейчас достаточно суровая конкуренция, что связано со значительным количеством предложений. Однако, эксперты по недвижимости советуют тщательно подходить к подбору застройщика, у которого инвестор планирует покупать жилье. В первую очередь следует обратить внимание на репутацию застройщика - были у него уже успешно реализованные проекты. Также эксперты не советуют рисковать и покупать жилье по цене квадратного метра существенно ниже средней рыночной стоимости.

Как пояснил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, 60% цены квадратного метра составляет стоимость стройматериалов.

"60% цены квадратного метра - это стоимость стройматериалов. Учитывая то, что они закупаются за доллары, дальнейшее ценообразование будет зависеть именно от поведения курса, а также инфляции. "Киевгорстрой" заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей могло приобрести собственное жилье. Поэтому сейчас мы внедряем всевозможные программы сотрудничества с банками, рассрочки", - рассказал И.Кушнир.

По его словам, уже работает ипотечное кредитование под 5% годовых от Кристалбанка, и аналогичная программа с Украгазбанк под 7%.

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