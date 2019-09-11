За 9 місяців роботи експресом на "Бориспіль" скористалося понад 600 тис. пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За 9 місяців роботи експресом, що курсує маршрутом від Києва до аеропорту "Бориспіль", скористалися понад 600 тис. пасажирів. Про це УНН повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Укрзалізниця" у відповідь на запит.
"Станом на 1 вересня з моменту відкриття за маршрутом Київ-Бориспіль перевезено 647, 2 тис. пасажирів", - повідомили у пресслужбі.
За інформацією залізничного перевізника, експрес є прибутковим, і протягом 9 місяців УЗ отримала дохід від даного рейсу у розмірі 45,1 млн грн.
Нагадаємо, запущений наприкінці листопаду 2018 року експрес коштував 360 мільйонів гривень. Після запуску, на другий же день, сталася перша несправність. Тоді експрес запізнився до аеропорту майже на півтори години.
У січні 2019 року з’явилася інформація про розслідування розкрадання коштів на суму понад 20 мільйонів гривень під час будівництва експресу "Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Тоді у матеріалах суду йшла мова, що слідство підозрює чиновників та бізнесменів у внесенні неправдивих відомостей до документів про формальне виконання робіт.
У поліції вважають, що такі дії мають ознаки кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.