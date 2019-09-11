За 9 месяцев работы экспрессом на "Борисполь" воспользовались более 600 тыс. пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За 9 месяцев работы экспрессом, курсирующий по маршруту от Киева в аэропорт "Борисполь", воспользовались более 600 тыс. пассажиров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе акционерного общества "Укрзализныця" в ответ на запрос.
"По состоянию на 1 сентября с момента открытия по маршруту Киев-Борисполь перевезено 647, 2 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
По информации железнодорожного перевозчика, экспресс является прибыльным, и в течение 9 месяцев УЗ получила доход от данного рейса в размере 45,1 млн грн.
Напомним, запущенный в конце ноября 2018 года экспресс стоил 360 миллионов гривен. После запуска, на второй же день, произошла первая поломка. Тогда экспресс опоздал в аэропорт почти на полтора часа.
В январе 2019 года появилась информация о расследовании хищения средств на сумму более 20 млн гривен при строительстве экспресса "Киев-Международный аэропорт "Борисполь".
Тогда в материалах суда говорилось, что следствие подозревает чиновников и бизнесменов во внесении ложных сведений в документы о формальном выполнения работ.
В полиции считают, что такие действия имеют признаки уголовных преступлений по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.