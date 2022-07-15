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За 8 років роботодавці почали використовувати українську мову в 4 рази частіше — дослідження

За 8 років роботодавці почали використовувати українську мову в 4 рази частіше — дослідження

Київ • УНН

 • 218379 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. За останні вісім років частка української мови у вакансіях роботодавців зросла в чотири рази, російської — зменшилась утричі. Такі дані дослідження наводить Work.ua, передає УНН.

Деталі

Українська мова проходить тернистий шлях. У 2015 році вакансії українською мовою складають 16% від загальної кількості вакансій, розміщених на Work.ua, російська — 80%.

Переломний момент настав у 2018 році, коли українська набрала динаміки, а вже у першому півріччі 2022 року досягла відмітки 58%, російська ж зменшилась до 38%. Аналіз даних станом на 30 червня 2022 року показує більш суттєві зміни: українська — 68%, російська — 26%. Примітно, що англійська мова зросла за 8 років у півтора раза — з 3,5% до 5%.

Українська мова на ринку праці — тренд, який активно набирає обертів

У Work.ua відзначають, якщо подивитись на мовне питання в містах України, побачимо що найбільш українізованим містом був і залишається Львів: у 2015 році — 70% вакансій рідною мовою, у 2022 році — 86%, у червні — 92%. При цьому найбільшу динаміку українізації у 15 разів показав Харків: у 2015 році — 3%, у червні 2022 року — 45%.

Станом на зараз найбільше вакансій українською мовою — 76% розміщено в категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки", російською — 30% у категорії "Продаж, закупівля", іноземними мовами — 25% англійською мовою та 2% іншими мовами в категорії "IT, комп’ютери, інтернет".

Дещо відрізняється від роботодавців розподілення частки мов у шукачів, які розміщують резюме такими мовами:

28,9% українською мовою;
66,9% російською мовою;
3,9% англійською мовою;
0,3% іншими мовами.

Нещодавно Work.ua провів опитування серед шукачів щодо їхнього ставлення до мови вакансій. Отримали такі результати:

1) Чи впливає на ваше рішення відгукнутися на вакансію те, якою мовою вона написана?

61% — на моє рішення мова вакансії не впливає.
36% — так, швидше відгукнуся на вакансію, написану українською.
3% — так, швидше відгукнуся на вакансію, написану російською.
В опитуванні взяли участь 5 193 особи.

2) Чи хотіли б ви, щоб вакансії на Work.ua подавалися українською мовою?

64% — так.
25% — мені байдуже.
11% — ні.
В опитуванні взяли участь 4 800 осіб.

Додамо

На рішення шукачів щодо відгуку на вакансію українською мовою суттєво вплине набуття чинності частини другої та шостої статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З 16 липня 2022 року вступають в дію окремі норми, які стосуються використання мови в мережі Інтернет. До того ж Уповноважений із захисту державної мови зможе накладати стягнення на фізичних осіб за порушення Закону.

Роботодавцям варто дотримуватись Закону про мову і розуміти запит шукачів у розміщенні вакансій українською мовою, що тільки зростає. Компанії, які переходять на українську мову, посилюють свій бренд роботодавця і виграють з точки зору конкуренції, відзначили у Work.ua.

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