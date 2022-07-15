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За 8 лет работодатели начали использовать украинский язык в 4 раза чаще - исследование

За 8 лет работодатели начали использовать украинский язык в 4 раза чаще - исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. За последние восемь лет доля украинского языка в вакансиях работодателей выросла в четыре раза, русского — уменьшилась втрое. Такие данные исследования приводит Work.ua, передает УНН.

Детали

Украинский язык проходит тернистый путь. В 2015 году вакансии на украинском языке составляют 16% от общего количества вакансий, размещенных на Work.ua, русский — 80%.

Переломный момент наступил в 2018 году, когда украинский набрал динамики, а уже в первом полугодии 2022 года достиг отметки 58%, русский же уменьшился до 38%. Анализ данных по состоянию на 30 июня 2022 года показывает более существенные изменения: украинский — 68%, русский — 26%. Примечательно, что английский язык вырос за 8 лет в полтора раза — с 3,5% до 5%.

Украинский язык на рынке труда — тренд, активно набирающий обороты

В Work.ua отмечают, если посмотреть на языковой вопрос в городах Украины, увидим что самым украинизированным городом был и остается Львов: в 2015 году — 70% вакансий на родном языке, в 2022 году — 86%, в июне — 92%. При этом наибольшую динамику украинизации в 15 раз показал Харьков: в 2015 году — 3%, в июне 2022 года — 45%.

По состоянию на данный момент наибольшее количество вакансий на украинском языке — 76% размещено в категории "Администрация, руководство среднего звена", русском — 30% в категории "Продажа, закупка", иностранными языками — 25% на английском языке и 2% на других языках в категории "IT, компьютеры, интернет".

Несколько отличается от работодателей распределения доли языков у соискателей, размещающих резюме на следующих языках:

28,9% на украинском языке;
66,9% на русском языке;
3,9% на английском языке;
0,3% на других языках.

Недавно Work.ua провел опрос среди соискателей по поводу их отношения к языку вакансий. Получили следующие результаты:

1) Влияет ли на ваше решение откликнуться на вакансию того, на каком языке он написан?

61% — на мое решение язык вакансии не влияет.
36% — да, скорее откликнусь на вакансию, написанную на украинском.
3% — да, скорее откликнусь на вакансию, написанную на русском.
В опросе приняли участие 5193 человека.

2) Хотели бы вы, чтобы вакансии на Work.ua подавались на украинском языке?

64% — да.
25% — мне безразлично.
11% — нет.
В опросе приняли участие 4800 человек.

Добавим

На решение соискателей об отзыве на вакансию на украинском языке существенно повлияет вступление в силу части второй и шестой статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С 16 июля 2022 г. вступают в действие отдельные нормы, касающиеся использования языка в сети Интернет. К тому же, Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать взыскание на физических лиц за нарушение Закона.

Работодателям следует соблюдать Закон о языке и понимать запрос соискателей в размещении вакансий на украинском языке, который только растет. Компании, переходящие на украинский язык, усиливают свой бренд работодателя и выигрывают с точки зрения конкуренции, отметили в Work.ua.

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