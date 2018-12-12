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За 7 років до послуг українських сурогатних матерів вдалася тисяча іноземних пар

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У період з 2011 по 2018 роки до послуг українських сурогатних матерів вдалася 1000 пар іноземців з 18 країн світу. Про це у відповіді на запит УНН повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

За 7 років до послуг українських сурогатних матерів вдалася тисяча іноземних пар

Відтак, за послугами сурогатного материнства українських жінок звернулися громадяни з Європи, Китайської Народної Республіки, Канади, Держави Ізраїлю та інших країн, у зв’язку з чим під час досудового розслідування скеровано низка запитів про міжнародну правову допомогу, виконання яких затягує процес досудового розслідування та направлення справи до суду.

Усі ці громадяни були клієнтами медичного центру "Віотехсом", директора і ще двох працівників якого підозрюють у торгівлі українськими дітьми під виглядом сурогатного материнства.

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Окрім того, під час досудового розслідування призначено низку судових молекулярно-генетичних експертиз, проведення яких ускладнює необхідність відібрання біологічних зразків у іноземних громадян та народжених для них дітей, які на теперішній час перебувають за межами України.

Нагадаємо, сьогодні в дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України. 

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