За 7 лет к услугам украинских суррогатных матерей прибегла тысяча иностранных пар

Поэтому, к услугам суррогатного материнства украинских женщин обратились граждане из Европы, Китайской Народной Республики, Канады, Государства Израиль и других стран, в связи с чем во время досудебного расследования направлено ряд запросов о международной правовой помощи, выполнение которых затягивает процесс досудебного расследования и направление дела в суд.



Все эти граждане были клиентами медицинского центра "Віотехсом", директора и еще двух сотрудников которого подозревают в торговле украинскими детьми под видом суррогатного материнства.



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Кроме того, во время досудебного расследования назначен ряд судебных молекулярно-генетических экспертиз, проведение которых усложняет необходимость отобрания биологических образцов у иностранных граждан и рожденных им детей, которые в настоящее время находятся за пределами Украины.



Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.



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