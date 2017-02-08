За 3 місяці в Україні встановлять 100 швидких "зарядок" для електрокарів Supercharger
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Компанія “АвтоЕнтерпрайз” кожні 3 місяці буде встановлювати по 100 швидкісних зарядних станцій Supercharger в Україні. Про це повідомили у компанії, передає УНН.
Загалом, “АвтоЕнтерпрайз” вже встановили 500 зарядних установок для електрокарів
Швидкісні зарядні станції Supercharger заряджають електромобіль за 15 — 45 хв. На сьогодні компанією встановлено 50 таких “швидких” зарядок.
У найближчі 3 місяці планується установка ще 100 пунктів Supercharger в таких містах як Київ, Харків, Запоріжжя і Полтава, частина яких буде розміщена на АЗС WOG.
Пункти швидкої підзарядки на заправках WOG вже встановлені в Києві (АЗС № 261, Київ, вулиця Крайня, 1), в Харкові (№ 260, пр-т Тракторобудівників, 1-А, № 228, вул. Шевченка, 41) і Харківській обл . (№ 222, Красноград, с. Піщанка, вул. Енгельса, 144-146, № 236, село Черкаська Лозова, провулок Променевої, 29, № 225, смт. Пісочин, 464 км).
У планах “АвтоЕнтерпрайз” — установка 100 Supercharger кожні 3 місяці. Таким чином, до кінця 2017 року буде реалізовано 400 установок для швидкісної зарядки електрокарів.
Компанія “АвтоЕнтерпрайз” першою почала встановлювати зарядні станції для електромобілів, по всій країні у великих і дрібних населених пунктах, і на міжміських трасах. Місця розташування пунктів підзарядки можна подивитися на міжнародному сервісі зарядних станцій PlugShare.